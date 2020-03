Hỗ trợ doanh nghiệp BĐS để tránh hiệu ứng domino cho nền kinh tế

Là lĩnh vực liên đới nhiều ngành nghề như vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, môi giới, ngân hàng, quản lý tài sản với một lực lượng lao động khổng lồ, bất động sản nguy khó có thể dẫn tới tình trạng domino trong nền kinh tế. Thế nhưng, bất động sản lại không nằm trong đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiệp hội Bất động sản (BĐS) VN (VNREA) vừa có công văn gửi Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc xin gia hạn nộp thuế để hỗ trợ BĐS ứng phó và vượt qua khó khăn trước thách thức đại dịch Covid-19.

* Ông có thể cho biết, thực trạng thị trường BĐS hiện nay như thế nào?

* Thế nhưng trong dự thảo Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất để hỗ trợ DN gặp khó khăn do dịch Covid-19 lại không có DN BĐS. Ông nghĩ sao về điều này?

Khi thành công trong việc khống chế và kiểm soát dịch bệnh, VN được đánh giá là một điểm đến thân thiện, an toàn. Cùng với chi phí sinh hoạt thấp, điều này sẽ giúp VN thu hút nhiều hơn du khách và người nước ngoài đến sinh sống, kéo theo nhu cầu về nhà ở. Sự dịch chuyển nguồn vốn đầu tư trong khu vực cũng sẽ dành lợi thế cho VN. Tâm lý muốn “sở hữu nhà ở” của người Việt ; giá bán nhà cạnh tranh so với các nước trong khu vực; thủ tục cấp sổ đỏ cho người nước ngoài được nới lỏng... là những yếu tố giúp BĐS nhà ở tại VN tiếp tục thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung và thị trường BĐS nói riêng.

Bản thân tôi và các DN trong ngành không tán thành điều này. Thực tế cho thấy, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức rất to lớn đối với ngành BĐS, làm sụt giảm nghiêm trọng doanh thu, lợi nhuận của các DN trong ngành. Gần đây, nhiều mặt bằng thương mại đã bị khách thuê trả lại do nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì không có khách hàng. Các căn hộ dịch vụ cho đối tượng là khách cư trú ngắn hạn, khách nước ngoài thuê để ở cũng bị trả lại do không còn khách du lịch , khách đi công tác...