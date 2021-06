Hóa đơn điện 'nóng' hơn cả thời tiết

Tiền điện của nhiều gia đình tại khu vực TP.HCM đã bắt đầu gia tăng từ tháng 4 - tháng 5 nhưng đến tháng 6 tiếp tục tăng vọt.

Nhà bà Kim Yến (quận 7, TP.HCM) vừa đóng tiền điện tháng 6 gần 1,2 triệu đồng, tăng 20% so với tháng 5 và tăng khoảng 40% so với các kỳ tháng 2, 3. Nhưng nếu xét về tốc độ tăng thì hai vợ chồng chị Hà cũng tại quận 7, TP.HCM là cảm thấy “chóng mặt”. Tiền điện tháng 6 của vợ chồng chị là 355.000 đồng, tăng gần 50% so với số tiền phải trả là 240.000 đồng của kỳ tháng 5. Hai vợ chồng chị chưa có con và đang ở nhà thuê. Còn nếu so với tiền điện các tháng đầu năm nay đều xoay quanh mức 140.000 - 145.000 đồng thì hóa đơn tháng 6 đã tăng hơn gấp đôi.