Hoa hậu trải nghiệm buýt sông Sài Gòn

Khách hàng bị khủng bố do không chịu hủy xe công nghệ thay tài xế, do phàn nàn dịch vụ bảo hiểm quấy rối, do ngắt máy cuộc gọi rác... nhưng không thể xử lý vì nhà mạng không thể cung cấp thông tin thuê bao.