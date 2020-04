Hoa tươi Đà Lạt khốn khó vì đại dịch

Dalat Hasfarm là công ty cung cấp hoa tươi số 1 Đông Nam Á (do tạp chí Forbes bình chọn), có trụ sở chính tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đang lâm tình cảnh khó khăn vì dịch Covid-19 . Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Dalat Hasfarm, cho biết hiện nay lượng hoa tươi của công ty đưa ra thị trường giảm đến 40%, riêng thị trường nội địa giảm hơn 50%. “Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nhu cầu sử dụng hoa tươi giảm hẳn, nhiều gia đình cắt hẳn khoản mua hoa vì có nhiều khoản lo khác”, ông Bảo nói lý do.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, quý 1/2020 toàn tỉnh xuất khẩu đạt 66 triệu cành và chậu hoa tươi các loại, đạt kim ngạch 11 triệu USD; giảm 34,1% về số lượng và 17,4% giá trị kim ngạch so với cùng kỳ.

Từ đầu tháng 3 đến nay, do không bán được nên đơn vị này phải xay nhỏ hàng triệu cành hoa làm phân xanh. Với gần 200 hộ liên kết sản xuất, hiện nay Dalat Hasfarm vẫn tiếp tục thu mua theo hợp đồng đã ký kết dù nhập hoa vào phải tiêu hủy làm phân xanh. Do đó, Dalat Hasfarm đang giảm bớt diện tích sản xuất và sản lượng vì chưa biết dịch bao giờ mới chấm dứt. “Bình thường 3 tháng đầu năm doanh thu của công ty đạt 30% tổng doanh thu trong năm vì có Tết Nguyên đán , ngày Valentine, ngày 8.3. Thế nhưng năm nay do dịch Covid-19 doanh thu đạt rất thấp, gần như mất trắng”, ông Bảo chia sẻ.