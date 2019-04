Hoàng Anh Gia Lai bỏ bất động sản, còn Quốc Cường Gia Lai?

Hoàng Anh Gia Lai và Quốc Cường Gia Lai là hai cái tên thường được nhắc đến khi có chung xuất xứ “Gia Lai” gắn liền sau tên công ty. Đồng thời từng là các đơn vị phát triển mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng sau nhiều năm tái cơ cấu và chuyển đổi lĩnh vực hoạt động, mới đây Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã hé lộ kế hoạch sẽ “thoát” hết bất động sản để tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp. Vậy còn Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) hiện nay ra sao?

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm 2018 của QCG cho thấy, lợi nhuận sau thuế năm vừa qua của công ty đạt 101 tỉ đồng, chỉ bằng 25% so với con số hơn 397,6 tỉ đồng của năm 2017. Lĩnh vực bất động sản vẫn đang mang lại phần lớn doanh thu cho QCG với con số hơn 411 tỉ đồng trong tổng mức thu trên 732 tỉ đồng. Còn lại là số thu từ bán hàng hóa và dịch vụ đạt 224,7 tỉ đồng và thu từ bán điện hơn 96 tỉ đồng... Tuy nhiên chi phí bán hàng trong năm qua đã tăng mạnh lên gần 119 tỉ đồng, gấp 4,25 lần so với năm 2017. Riêng chi phí lãi vay là 30,5 tỉ đồng so với mức hơn 24 tỉ đồng của năm trước đó...