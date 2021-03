Hơn 80% khách hàng TP.HCM có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày

Ngày 5.4, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cập nhật, hiện có hơn 80% khách hàng sử dụng điện tại TP.HCM đã gắn công tơ đo xa nên có thể theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày trên web và ứng dụng EVNHCMC.CSKH trên các thiết bị di động.

Trong năm 2020, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã được nhận danh hiệu “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” do Hội truyền thông số Việt Nam trao tặng. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn tại TP.HCM có những bước tiến nhanh trong chuyển đổi số. Hiện bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình chuyển đổi số, EVNHCMC đã cung cấp các giải pháp công nghệ để khách hàng giao dịch trực tuyến với ngành điện. Tại TP.HCM, khách hàng có thể xem lượng điện năng tiêu thụ của mình qua các thiết bị di động khá đơn giản, tiện dụng.

Theo hướng dẫn của doanh nghiệp này, trên trang web, khách hàng có thể tra cứu các thông tin lịch ghi điện, chỉ số điện tiêu thụ, hoá đơn tiền điện, thông tin vận hành, biểu đồ phụ tải, thông tin mất điện, đồng thời cung cấp tất cả các dịch vụ điện trực tuyến, và các hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trên thông báo và hóa đơn tiền điện điện tử thể hiện rõ chỉ số điện, lượng điện tiêu thụ hàng tháng, đồng thời thể hiện lượng điện tiêu thụ hàng tháng của năm trước đó, mức tiêu thụ điện bình quân của các khách hàng cùng tuyến dây, để giúp khách hàng kiểm tra chỉ số ghi và so sánh mức độ sử dụng điện của mình.

Hiện nay, ứng dụng “EVNHCMC CSKH” trên thiết bị di động là một kênh tương tác tiện dụng khác dành cho khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Sau khi cài đặt, khách hàng tra cứu các thông tin hoặc đăng ký dịch vụ điện nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

Đặc biệt, tại phân nhóm “Thông tin”, khách hàng có thể chọn nhanh mục “Dịch vụ sửa chữa điện” để chuyển yêu cầu với 1 lần bấm. Tương tự, tại đây có các mục “Cung cấp hóa đơn điện tử”, “Thanh toán trực tuyến” và “Hệ thống năng lượng mặt trời”.

Bên cạnh đó, những khách hàng đã cài đặt ứng dụng Zalo có thể truy cập vào trang EVNHCMC trên Zalo tra cứu các thông tin hoặc đăng ký dịch vụ điện tương tự như sử dụng ứng dụng “EVNHCMC CSKH” trên thiết bị di động.

Sau khi truy cập vào Zalo, khách hàng vào tab Danh bạ và đến mục Official Account. Bấm nút "Tìm thêm official account" và gõ chữ "EVN". Khách hàng tại TP.HCM chọn vào trang EVNHCMC sau đó nhấn nút "Gửi tin nhắn". Bấm vào nút “Tra cứu”, chọn bất kỳ tính năng nào mình muốn.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, cùng với việc theo dõi lượng điện năng sử dụng trong ngày (với công tơ đo xa) hoặc theo tháng, các hộ gia đình cần chú ý thay đổi thói quen sử dụng điện tiết kiệm. Ví dụ như lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng (càng nhiều sao, càng tiết kiệm điện); tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; sử dụng đèn LED.

Giao diện ứng dụng Chăm sóc khách hàng của EVNHCMC

Cần đặc biệt lưu ý các thiết bị làm mát như máy điều hòa là thiết bị rất “ngốn” điện trong những ngày nắng nóng. Do đó, nên sử dụng điều hòa nhiệt độ có biến tần (inverter), thường xuyên vệ sinh máy điều hòa và đặt nhiệt độ ở 25 - 26 độ C (ban ngày) và 27 - 28 độ C (ban đêm) để đạt hiệu quả tốt nhất và giảm thiểu tiền điện.