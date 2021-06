HoREA kêu gọi doanh nghiệp tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư

Theo HoREA, UBND TP.HCM đã quyết định tổ chức đấu giá 3.790 căn nhà tái định cư thuộc 5 tòa nhà chung cư (có nguồn gốc thuộc dự án nhà tái định cư phục vụ dự án khu đô thị Thủ Thiêm).

Dự án có ưu thế tọa lạc tại vị trí đắc địa. Nhà đầu tư trúng đấu giá chắc chắn sẽ nâng tầm uy tín thương hiệu, mà nếu có nhu cầu đầu tư dự án mới tại vị trí này được UBND TP xem xét chấp thuận càng tăng uy tín thương hiệu cho nhà đầu tư.

HoREA kêu gọi doanh nghiệp chung cư tay cùng UBND TP.HCM "giải cứu" số căn hộ tái định cư bỏ hoang Ảnh: Đình Sơn

Tuy nhiên, HoREA cũng khuyến cáo một số mặt hạn chế do các căn hộ có nguồn gốc là dự án nhà tái định cư cũng như quan ngại về chất lượng công trình so với các dự án nhà ở thương mại; nhất là về chất lượng công tác quy hoạch, thiết kế tòa nhà cũng như căn hộ; về các tiện ích phục vụ cư dân. Do vậy, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ và có kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp và bổ sung các tiện ích, dịch vụ.

Không những vậy, HoREA còn khuyến cáo các doanh nghiệp phải nghiên cứu thêm các yếu tố như giá khởi điểm đấu giá có thể là khá cao hoặc nếu giá cao quá thì sẽ không hiệu quả. Đồng thời phải chuẩn bị nguồn vốn đầu tư khá lớn, nên vấn đề mấu chốt là đánh giá hiệu quả.

Được biết mới đây UBND TP.HCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm trước ngày 15.6. Đây là số căn hộ nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Trước đó, vào tháng 2.2018 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM (thuộc Sở Tư pháp) đã đưa ra đấu giá số căn hộ này với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỉ đồng, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua. Đến năm 2019, 3.790 căn hộ tái định cư này tiếp tục được mang đấu giá lần thứ 2 với mức giá đã tăng lên gần 9.900 tỉ đồng nhưng cũng không ai mua.