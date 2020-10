HSBC cùng WWF Việt Nam tái sinh 150 ha rừng ngập mặn

2

Dự án trị giá 10 tỉ đồng kéo dài trong thời gian 5 năm, giúp giải quyết các thách thức nghiêm trọng về môi trường xã hội như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước, an ninh lương thực, sức khỏe con người và quản lý rủi ro thiên tai. 150 ha rừng được phát triển bằng cách áp dụng phương pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng ngập mặn nhằm đảm bảo khả năng tăng trưởng cao nhất cho cây. Khi đạt đến tuổi trưởng thành, khu rừng ngập mặn rộng 150 ha này có thể hấp thụ và dự trữ ít nhất 20.000 tấn carbon mỗi năm, làm giảm nồng độ khí CO. Rừng ngập mặn cũng sẽ tạo thành vùng đệm giữa đất liền, biển và sông ngòi, giúp duy trì và che chắn vùng đồng bằng sông Cửu Long khỏi các hiện tượng thiên tai.