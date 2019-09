HSBC dự báo giá USD cuối năm ở mức 23.550 đồng

Mức dự báo này khá cao so với tỷ giá hiện nay mà các ngân hàng đang công bố hiện nay là 23.250 - 23.260 đồng/USD, mua vào 23.110 - 23.130 đồng/USD. Ông Phạm Hồng Hải - Thành viên Hội đồng Thành viên Ngân hàng HSBC Việt Nam cho rằng so với đầu năm thì tỷ giá hiện nay không thay đổi nhiều. Nhưng dự báo tỷ giá tăng từ 1-2% trong năm 2019 nên HSBC đưa ra mức dự báo 23.550 đồng/USD.

Trong báo cáo HSBC còn đưa ra dự báo giá nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc năm 2019 ở khoảng 7,2 CNY đổi được một USD. Ông Phạm Hồng Hải cho rằng hiện nay tỷ giá USD/CNY vẫn đang nằm trong ngưỡng có thể chấp nhận được nhưng nếu vượt qua ngưỡng này sẽ xảy ra hoảng loạn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa qua đã phá giá CNY nhưng đến thời điểm này đã hạ nhiệt và có những động thái cắt giảm dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. PBOC sẽ không phá giá CNY quá mạnh vì sợ dòng vốn đầu tư nước ngoài rút mạnh như trước đây.

Ngoài ra, HSBC còn dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 là 6,7%, chỉ số CPI ở 2,7%. Ông Joseph Incalcaterra, chuyên gia kinh tế trưởng về các thị trường ASEAN, thuộc Khối Nghiên cứu Tập đoàn HSBC cho rằng lạm phát được duy trì ở mức thấp nhờ những can thiệp từ Chính phủ. Tăng trưởng tại Việt Nam được duy trì mạnh mẽ và đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực cho tăng trưởng trong tương lai, tuy nhiên khối nội địa đang tăng lên và dần bắt kịp. Mỹ là thị trường lớn của Việt Nam, xuất khẩu vào thị trường này đang tăng, trong đó phần lớn là hàng dệt may, giày dép. Hiệp định thương mại tự do với EU và RCEP sẽ giúp Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại. Tuy nhiên, việc nhập khẩu cao của Việt Nam là điểm yếu, đặc biệt thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc.

Một vấn đề khác được nhắc đến tại buổi gặp, đó là cơ sở hạ tầng tại Việt Nam cần được cải thiện hơn trong thời gian tới. Là người làm việc tại Việt Nam 17 năm, bà Amanda Rasmussen, Giám đốc Vận hành của Indotrans và Chủ tịch AmCham Việt Nam cảm nhận được sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng theo bà Việt Nam còn chặng đường phía trước cần thay đổi nhiều hơn. Cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện nay đang hạn chế nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đường bộ cần nâng cấp, phát triển hệ thống đường thủy để giải quyết bài toán kẹt xe của đường bộ; kể cả vấn đề hàng không hiện nay đang gặp phải cũng cần được giải quyết sớm.