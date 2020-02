Huỷ hàng trăm chuyến bay đi Trung Quốc, gần 300 người bị từ chối nhập cảnh

Theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thực hiện quy định phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) , ghi nhận đến 4.2, Công an cửa khẩu sân bay đã từ chối nhập cảnh vào Việt Nam 286 hành khách, do những người này đã từng lưu trú, quá cảnh tại Trung Quốc.