Huyện vùng ven TP.HCM giá đất tăng phi mã

Vốn chảy vào BĐS vẫn trong tầm kiểm soát

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc phụ trách NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM, giải thích hiện dư nợ cho vay lĩnh vực BĐS khoảng 350.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 13,5% trong tổng dư nợ. Nếu so với đầu năm, tín dụng BĐS ở TP.HCM tăng khoảng 2%, tương đương mức tăng bình quân chung.

"Nếu giai đoạn trước, tín dụng BĐS phát triển quá nóng, có khi chiếm 35 - 40% tổng dư nợ, đến nay ngành NH vẫn rất vất vả để xử lý nợ xấu. Đến nay, việc quản lý vốn tín dụng chảy vào BĐS là hợp lý, trong tầm kiểm soát. Bởi thực tế trong quá khứ, nhiều NH đã có những bài học thấm thía về cho vay BĐS, nhất là trong những cơn sốt đất. Do đó, các NH rất thận trọng cho vay để tránh nợ xấu", ông Minh cho biết.