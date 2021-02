Tự 'duyệt' phân lô bán nền để lừa đảo

Ngày 3.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, ngụ H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Diamond Land, có địa chỉ tại 110 - 112 Lê Trọng Tấn, P.Xuân An, TP.Phan Thiết, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản