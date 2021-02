Bắt Giám đốc Công ty bất động sản Diamond Land lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã thực hiện các quyết định khởi tố vụ án " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ", quyết định khởi tố bị can và bắt bị can Nguyễn Quang Bình để tạm giam theo quy định của Bộ luật Hình sự.