Khách Hàn Quốc vẫn xếp thứ hai trong lượng khách quốc tế ở Mũi Né

Cũng theo thống kê của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, tính đến 27.2, toàn ngành du lịch Bình Thuận đón khoảng 533.720 lượt khách (giảm 9% so với tháng 1.2020). Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt gần 70.000 lượt (giảm 12,19% so với tháng 1.2020). Tổng doanh thu từ ngành du lịch trong tháng 2.2020 ước đạt 1.338 tỉ đồng (giảm 150 tỉ đồng so với tháng 1.2020). Thị trường khách quốc tế đến Bình Thuận trong tháng 2.2020 chủ yếu từ Nga (chiếm 37,33%), xếp thứ hai là thị trường Hàn Quốc (chiếm 12,1%), Đức (6,3%), Thái Lan (5,4%)…