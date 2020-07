Khách hàng bức xúc vì các hãng xe công nghệ lén thu 'phí nền tảng'

Về lý do thu phí sử dụng nền tảng, hầu hết các hãng đều khẳng định số tiền này được sử dụng vào mục đích nâng cấp ứng dụng, gia tăng trải nghiệm, mức bảo vệ cho khách hàng và tăng phúc lợi cho đối tác tài xế.

Song, LS. Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia VN, khẳng định lý do các hãng đưa ra để thu phí đối với người dùng là hoàn toàn vô lý. Theo ông Hậu, các ứng dụng gọi xe như Grab, Gojek Việt Nam từ khi vào thị trường Việt Nam đều khẳng định mình là ứng dụng cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và những người có phương tiện nhàn rỗi, không phải công ty vận tải. Sản phẩm của họ là ứng dụng, khách hàng sử dụng dịch vụ đã trả tiền cước cho tài xế và tài xế phải gửi lại phần chiết khấu cho công ty. Phần chiết khấu này được coi là doanh thu của các công ty.

Thực tế, vấn đề giá cước của các hãng xe công nghệ cũng là câu chuyện đã được đặt ra rất nhiều. Vào những khung giờ cao điểm hoặc khi trời mưa, ngày lễ, tết, giá cước Grab vọt lên rất cao, có khi gấp 1,5 - 5 lần giá taxi truyền thống. Rất nhiều trường hợp, cùng một quãng đường, cùng một thời điểm nhưng nếu đặt xe qua 2 máy khác nhau, Grab báo giá "một trời, một vực". Anh Minh (ngụ quận 10) kể có lần anh cùng con trai đặt xe Grab từ nhà đến trung tâm thương mại, trong khi điện thoại anh báo 92.000 đồng thì máy cậu con trai báo tới 167.000 đồng, gần gấp đôi.

Đại diện Grab lý giải do giá mỗi cuốc xe Grab được quyết định bởi thuật toán dựa trên một số yếu tố khách quan như nhu cầu sử dụng và lượng xe có sẵn tại thời điểm khách hàng đặt xe. Vì vậy, tại cùng một thời điểm và khoảng cách nhưng giá cước cho các cuốc xe có thể khác nhau. Bên cạnh đó, do nhu cầu đi lại ngày càng tăng, số lượng tài xế không đáp ứng đủ nên giá cước có thể cao hơn so với trước.

Tuy nhiên, LS. Nguyễn Văn Hậu cho rằng cách tính giá cước như vậy rất thiếu minh bạch. Không có bất kỳ cơ quan nào giám sát, thẩm định nhu cầu thực tế có sát với mức phí mà ứng dụng này tính ra hay không. Do đó, cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát giá cước của các ứng dụng gọi xe công nghệ, đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và bình đẳng đối với các doanh nghiệp vận tải khác.