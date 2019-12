Khách hàng giăng băng rôn đòi xử lý Công ty Hưng Thịnh

Đến đầu giờ chiều 20.12, hàng trăm khách hàng đã đăng ký mua lô nền đất dự án Công ty TNHH đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh - xã Đức Lập Thượng, H.Đức Hòa, Long An ) vẫn còn giăng băng rôn phía trước cổng trụ sở Viện KSND tỉnh Long An, tố cáo nhà đầu tư lừa đảo khách hàng

Từ 9 giờ cùng ngày, những khách hàng này xuất hiện cùng nhiều băng rôn, áo thun trắng in đậm dòng chữ “công ty ma trả tiền lại cho chúng tôi”. Từng nhóm người đi vòng qua trụ sở TAND tỉnh Long An, sau đó đứng dọc bên đường, phía trước cổng Viện KSND tỉnh. Nội dung trên băng rôn thể hiện rõ là tố cáo Công ty Hưng Thịnh lừa đảo, cố tình chiếm đoạt tiền của họ với chiêu thức bán khống đất không nằm trong quy hoạch, chưa được cơ quan Nhà nước tỉnh Long An phê duyệt. Đề nghị Cảnh sát điều tra khởi tố chủ đầu tư và tố cáo hành vi gian dối của dự án này…