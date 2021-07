Khai thông hàng hóa về TP.HCM

Lo ngại địa phương dựng hàng rào Trong cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Công thương và Bộ NN-PTNT với các sở công thương, sở NN-PTNT, cục quản lý thị trường 19 tỉnh, thành phía nam ngày 18.7, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết tại hệ thống chợ, giá hàng hóa thiết yếu thường cao hơn giá tại hệ thống siêu thị từ 5% trở lên, tùy mặt hàng và tùy từng địa phương. Lý do được đưa ra là chi phí vận tải, nhân công, chi phí xét nghiệm tăng. Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải thì cho rằng tình huống hiện nay là “không bình thường”, nên việc một vài nơi thiếu hàng, giá có thể tăng là điều khó tránh khỏi. Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định cần mở lại chợ truyền thống, vì siêu thị sẽ không đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Ông Diên cũng nhấn mạnh nếu mỗi địa phương dựng lên một hàng rào thì việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu gặp khó khăn, lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu sẽ khó đến được với người dân. Do vậy, cần hết sức lưu ý ở khâu này, lưu thông cản trở còn ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản ở nhiều địa phương đang vào mùa thu hoạch, dẫn đến việc nơi thiếu hàng, nơi lại thừa nhiều. Đối với những vùng trồng rau củ quả, nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… đang bị đứt gãy chuỗi cung ứng lao động do bị cách ly, phong tỏa, ông Diên đề nghị các địa phương cần báo cáo ngay về Tổ công tác tiền phương để có những phương án giải quyết kịp thời. Chí Hiếu