Khát vọng nâng tầm tôm Việt

Ông Văn là con thứ tư trong một gia đình có 9 anh chị em ở ấp 4, P.Hộ Phòng (TX.Giá Rai, Bạc Liêu). Năm 1982, ông theo người anh sang Úc định cư. Khi mới sang đây, ông Văn có hai năm làm công nhân cho xưởng sửa chữa máy lạnh . Tích lũy được chút vốn, ông mở cửa hàng may nhỏ. Bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời là khi ông Văn tình cờ gặp một chủ cơ sở xưởng may người Hy Lạp, chuyên gia công quần áo. Ban đầu ông thuyết phục chủ cơ sở giao lại lô hàng gia công 4.000 chiếc áo để ông bán. Lô hàng đó ông đem bỏ mối cho các hộ gia đình khác, kiếm lời đến 10.000 đô la Úc. Thành công này khích lệ ông tiếp tục hợp tác, tích lũy vốn, sau đó mua lại luôn cơ sở này. “Khi đặt chân lên nước Úc, tôi không có một xu dính túi. Phải mất nhiều tháng trời lang thang tìm việc, sau đó trở thành chủ doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng may mặc với đội ngũ hơn 300 công nhân”, ông Văn kể.