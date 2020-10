Khi Tổ quốc cần, có doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong 9 tháng của năm 2020 tăng 2,12%, mặc dù đây là mức tăng thấp nhất so với 9 năm trở lại đây nhưng cũng đã tăng trở lại so với quý 2. Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Khu vực dịch vụ trong 9 tháng đạt mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng tăng thấp so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi…