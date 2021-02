Khởi động năm mới với kỳ vọng mới

Là chủ tịch một doanh nghiệp (DN) chuyên xuất khẩu các loại trái cây của Việt Nam, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vina T&T, chia sẻ nhà máy chế biến đã hoạt động sớm từ mùng 2 tết để chuẩn bị hàng hóa.

Cũng dự báo một năm lạc quan trở lại cho ngành dệt may Việt Nam, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, nhận định năm nay ngành dệt may Việt Nam sẽ tăng trưởng trở lại với dự báo kim ngạch xuất khẩu đạt 38 - 39 tỉ USD hoặc thậm chí có thể cao hơn. Sau khi Việt Nam có các hiệp định thương mại mới như EVFTA thì hoạt động xuất khấu đã được hưởng lợi. Hoặc như Hiệp định RECP, trong đó có khối ASEAN và các nước Nhật Bản, Trung Quốc , Hàn Quốc thì dệt may của Việt Nam có thể sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc vẫn xuất khẩu được vào thị trường Nhật Bản. Đây là yếu tố thuận lợi trong khi trước đó với Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Nhật Bản thì hàng hóa sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc không được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Hay Hiệp định EVFTA cho phép hàng dệt may Việt Nam khai thác nguyên liệu từ Hàn Quốc nên đã tăng trưởng tích cực hơn... Bên cạnh đó, khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu thì nhiều nước có tiềm năng xuất khẩu hàng dệt may cạnh tranh với Việt Nam cũng đang gặp khó khăn. Trong bối cảnh chung, xét trên nhiều yếu tố thì theo ông Phạm Xuân Hồng, Việt Nam là ổn hơn nên tình hình xuất khẩu của ngành dệt may sẽ khả quan hơn trong năm mới.