Khốn đốn vì cửa biển bồi lấp, luồng lạch bị lấn

Chờ ý kiến của Bộ NN-PTNT Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu, cuối năm 2019, UBND tỉnh Bình Định đã thuê một đơn vị tư vấn nghiên cứu, đánh giá hiện tượng sạt lở, bồi lấp cửa An Dũ để có cơ sở khoa học nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở, bồi lấp, từ đó đưa ra giải pháp để xử lý triệt để, ổn định cửa An Dũ lâu dài. Trong tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh cũng đã có văn bản báo cáo với Bộ NN-PTNT về kết quả nghiên cứu cửa An Dũ để xin ý kiến xử lý. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất các biện pháp chỉnh trị cửa An Dũ như: nạo vét dòng chảy, xây dựng công trình hướng dòng, xây kè chống xói lở ở cửa sông, xây dựng hệ thống đập mỏ hàn chữ Y... với tổng kinh phí khoảng 215,7 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025. Hiện UBND tỉnh Bình Định đang chờ ý kiến của Bộ NN-PTNT để có hướng xử lý tiếp theo. Đối với khu neo đậu tàu thuyền sông Ngọn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết đã yêu cầu UBND H.Đông Hòa sớm đề xuất với UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc để khu neo đậu tàu thuyền được đúng như quy hoạch. “Trước mắt, UBND H.Đông Hòa phải có trách nhiệm vận động người dân tự tháo dỡ, nếu không tự giác thì phải có biện pháp mạnh để tàu thuyền ra vào thuận tiện. Dự án này vốn tương đối lớn, nên về phía tỉnh, tôi sẽ đề xuất đưa vào vốn trung hạn để khu neo đậu đảm bảo tàu thuyền neo đậu từ 600 - 1.000 tàu thuyền an toàn”, ông Thế cho biết.