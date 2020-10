Khốn khổ với lãi vay cũ

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Nhi Sài Gòn – chi nhánh tại Đồng Nai đã có đơn gửi báo Thanh Niên liên quan đến lãi suất hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch Covid-19 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Chuyện là vào tháng 3.2018, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Nhi Sài Gòn – chi nhánh tại Đồng Nai vay hơn 16,2 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh Hùng Vương (TPBank). Hàng tháng, khách hàng thực hiện trả nợ cho phía ngân hàng. Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, công ty bị ảnh hưởng nặng do doanh thu sụt giảm dẫn đến thu không đủ bù chi, khả năng chi trả tiền nợ gốc và lãi bị ảnh hưởng. Trước tình hình này, công ty làm đơn xin gia hạn, khoanh nợ các khoản trả vốn gốc và lãi của hợp đồng vay cho đến khi dịch Covid-19 hoàn toàn được khống chế, bệnh nhân an tâm đến phòng khám, hoạt động phòng khám trở lại bình thường