Lãi suất vẫn đang “dò” đáy

Dự báo mức lãi suất huy động tiền đồng trong thời gian tới, ông Nguyễn Trí Hiếu nhận định lãi suất hiện nay vẫn chưa phải là mức đáy và có dư địa giảm thêm 1% nữa ở kỳ hạn 12 tháng. Các NH thương mại do nhà nước chi phối hiện nay đang huy động lãi 5,8%/năm, các NH cổ phần huy động từ 6,5 - 7,8%/năm, do đó lãi suất huy động hiện vẫn đang thực dương so với lạm phát từ 2 - 3% nên còn dư địa giảm.