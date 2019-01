Không có chuyện cấm người dân chuyển nhượng căn hộ

7 dự án gồm, dự án Garden Gate (số 8 Hoàng Minh Giám do Công ty cổ phần Nova Festival làm chủ đầu tư, gồm 272 căn hộ); dự án Newton Residence (38 Trương Quốc Dung do Công ty TNHH Merufa Nova làm chủ đầu tư, gồm 80 căn hộ); dự án Orchard Garden (128 Hồng Hà do Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận chuyển nhượng dự án cho Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư, gồm 181 căn hộ); dự án Orchard Park View (130-132 Hồng Hà do Công ty TNHH Nova Nam Á làm chủ đầu tư, gồm 197 căn hộ); dự án Golden Mansion (119 Phổ Quang do Công ty TNHH Nova Sagel làm chủ đầu tư, gồm 66 căn hộ); dự án Kingston Residence (146 Nguyễn Văn Trỗi do Công ty cổ phần Nova Princess Residence làm chủ đầu tư, gồm 289 căn hộ) và dự án The Prince Residence (17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi do Công ty cổ phần The Prince Residence làm chủ đầu tư, gồm 327 căn hộ).

Tổng cộng 7 dự án trên có 1.412 căn hộ, trong đó có 508 căn hộ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP cấp sổ hồng cho người mua nhà.