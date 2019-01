Kiến nghị đảm bảo quyền lợi khách hàng mua nhà tại dự án của Novaland

Theo HoREA, hiện Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị phải truy thu tiền sử dụng đất, thuế và các xử lý tài chính khác đối với 30 dự án bất động sản. Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đã thông báo đề nghị UBND TP thu hồi, hủy bỏ các quyết định, văn bản cho phép bán chỉ định 300 mặt bằng thuộc các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố, tập trung nhiều tại các quận nội thành TP.HCM để chuyển sang đấu giá đất. Điều này chắc chắn sẽ tác động rất lớn đến thị trường bất động sản thành phố, đến các chủ đầu tư, các nhà đầu tư thứ cấp kể cả nhà đầu tư nước ngoài, các ngân hàng thương mại và người mua nhà. Mục tiêu lập lại trật tự, đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trên thị trường bất động sản là hết sức cần thiết, tạo cơ hội bình đẳng cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai, nhưng cần đảm bảo sự ổn định xã hội và thị trường bất động sản, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Riêng đối với Tập đoàn Novaland, mới đây UBND TP.HCM đã có văn bản số 5630 về các dự án đầu tư sử dụng đất có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trên địa bàn quận Phú Nhuận. Cụ thể, có liên quan đến 7 dự án do các công ty con của doanh nghiệp này làm chủ đầu tư. Cụ thể, dự án Garden Gate (số 8 Hoàng Minh Giám do Công ty cổ phần Nova Festival làm chủ đầu tư, gồm 272 căn hộ); dự án Newton Residence (38 Trương Quốc Dung do Công ty TNHH Merufa Nova làm chủ đầu tư, gồm 80 căn hộ); dự án Orchard Garden (128 Hồng Hà do Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận chuyển nhượng dự án cho Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư, gồm 181 căn hộ); dự án Orchard Park View (130-132 Hồng Hà do Công ty TNHH Nova Nam Á làm chủ đầu tư, gồm 197 căn hộ); dự án Golden Mansion (119 Phổ Quang do Công ty TNHH Nova Sagel làm chủ đầu tư, gồm 66 căn hộ); dự án Kingston Residence (146 Nguyễn Văn Trỗi do Công ty cổ phần Nova Princess Residence làm chủ đầu tư, gồm 289 căn hộ) và dự án The Prince Residence (17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi do Công ty cổ phần The Prince Residence làm chủ đầu tư, gồm 327 căn hộ).