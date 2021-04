Không khai báo y tế, khách sẽ bị từ chối bay

Các hãng hàng không chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm soát việc khai báo y tế của hành khách, đảm bảo hành khách khai báo y tế trước khi lên tàu bay; tuyên truyền cho hành khách thực hiện khai báo y tế khi mua vé tàu bay và khi làm thủ tục hàng không.

Các hãng hàng không có quyền từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh. Trường hợp để hành khách chưa khai báo y tế theo quy định lên máy bay, các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cục Hàng không yêu cầu các hãng bố trí nhân sự tại các quầy check-in tại nhà ga hành khách để hỗ trợ và hướng dẫn đối với hành khách khai báo y tế; phối hợp với các cảng hàng không để triển khai thông báo cho hành khách yêu cầu phải khai báo y tế trước chuyến bay trên hệ thống phát thanh tại nhà ga hành khách, hệ thống màn hình thông báo tại các cảng hàng không và qua các pano thông báo tại khu vực khách dễ quan sát như quầy làm thủ tục, khu vực an ninh soi chiếu và khu vực kiểm tra trước khi ra tàu bay.

Cục trưởng Hàng không cũng yêu cầu các cảng hàng không chỉ đạo lực lượng an ninh thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ được giao trong quá trình làm việc, dừng việc phối hợp với hãng hàng không hỗ trợ và hướng dẫn hành khách hoàn thành việc khai báo y tế và bố trí nhân sự kiểm tra khai báo y tế của hành khách trước khi xếp hàng vào khu vực soi chiếu an ninh.

Các cảng cần hỗ trợ các hãng hàng không thực hiện thông báo cho hành khách yêu cầu bắt buộc phải khai báo y tế trước chuyến bay trên hệ thống phát thanh hoặc trên màn hình thông báo tại các cảng hàng không.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không khu vực triển khai các nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài đang hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Sáng nay, 22.4, Vietnam Airlines cũng vừa đưa ra khuyến cáo hành khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nên đến sân bay trước 3 tiếng thực hiện khai báo y tế tại điểm check in. Khách chưa khai báo y tế trực tuyến sẽ không được làm thủ tục hàng không và thủ tục kiểm tra an ninh

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, nhiều hành khách, đặc biệt là những khách làm thủ tục web-check-in (check in trên web), ki - ốt check-in chưa hoàn thiện thủ tục khai báo y tế nhưng vẫn xếp hàng làm thủ tục soi chiếu an ninh. Có những ngày, con số này lên tới hàng ngàn khách. Cụ thể, ngày 30.3 có 1.447 khách chưa khai báo y tế; ngày 31.3 có 712 khách chưa khai báo y tế. Đỉnh điểm ngày 2.4 có tới 2.288 khách chưa khai báo y tế khi đến điểm kiểm tra an ninh hàng không.