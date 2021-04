Ách tắc ở sân bay: ACV đảm bảo khách không trễ chuyến vì kiểm tra an ninh

Tắc do khách vượt năng lực soi chiếu?

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt quá công suất tại các khung giờ buổi sáng đã dẫn đến việc ùn tắc tại một số khung giờ nhất định.

Cụ thể, năng lực khai thác của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu là 1.728 khách/giờ tại sảnh A và 1.584 khách/giờ tại sảnh B.

Tuy nhiên, từ ngày 14 - 19.4, đặc biệt trong các khung giờ buổi sáng, số lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu đã vượt xa ngưỡng năng lực khai thác của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ví dụ, tại khung giờ cao điểm ngày 17.4 từ 6 - 7 giờ sáng có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18.4 là 2.400 khách/giờ (vượt công suất thiết kế khoảng 25 - 35%), đã dẫn đến việc ùn tắc tại một số khung giờ nhất định.

Đáng chú ý, giải thích của ACV khác với lý giải từ phía Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trước đó cho rằng, việc ùn tắc tại điểm an ninh, soi chiếu ngoài nguyên nhân lượng khách tăng cao là do hành khách chưa khai báo y tế đầy đủ. ACV cho biết đã chỉ đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nhanh chóng xây dựng các phương án phục vụ, hạn chế tối thiểu việc ảnh hưởng đến hành khách.

Cụ thể, về ngắn hạn, yêu cầu mở 100% các máy soi chiếu an ninh, đồng thời huy động và tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách về các thủ tục khai báo y tế, các thủ tục kiểm tra an ninh trước mỗi chuyến bay, bổ sung các biển bảng chỉ dẫn đề nghị khách không để các vật phẩm nguy hiểm, kim loại trong người, hành lý xách tay để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục an ninh soi chiếu theo quy định.

Đặc biệt giai đoạn cao điểm 30.4 - 1.5, ACV cho biết đã yêu cầu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất xây dựng các phương án khai thác như đảm bảo khả năng thông quan giữa khu vực an ninh soi chiếu sảnh A và B, bổ sung thêm cửa ra máy bay cho các chuyến bay nội địa và vị trí sân đỗ máy bay khai thác thương mại... tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách... Đảm bảo 100% hành khách không bị nhỡ chuyến bay do các thủ tục an ninh hàng không.

ACV cũng đề nghị hành khách đi máy bay cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định và khi đến sân bay nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hàng không, khai báo y tế đầy đủ và vào phòng chờ ngay để đảm bảo các chuyến bay của hành khách được đúng giờ. Ngoài ra, về dài hạn, các thủ tục xúc tiến việc xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với công suất 20 triệu khách/năm cũng được xúc tiến.

Nội Bài “tắc” vì hàng nghìn khách chưa khai báo y tế

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết theo Chỉ thị 917/CT-CHK của Cục Hàng không, bắt buộc 100% hành khách phải khai báo y tế điện tử trước khi xếp hàng qua cửa kiểm soát an ninh hàng không.

Dù vậy, vẫn còn nhiều hành khách, đặc biệt là những khách làm thủ tục web-check-in (check in trên web), ki ốt check-in chưa hoàn thiện thủ tục khai báo y tế nhưng vẫn xếp hàng làm thủ tục soi chiếu an ninh. Có những ngày con số này lên tới hàng ngàn khách. Cụ thể, ngày 30.3 có 1.447 khách chưa khai báo y tế, ngày 31.3 có 712 khách chưa khai báo y tế. Đỉnh điểm ngày 2.4 có tới 2.288 khách chưa khai báo y tế khi đến điểm kiểm tra an ninh hàng không.

“Những hành khách chưa khai báo y tế tại điểm kiểm tra an ninh sẽ phải quay lại quầy làm thủ tục check in của các hãng hàng không, dẫn tới kéo dài thời gian làm thủ tục”, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho hay. Sân bay này đã đề nghị các hãng hàng không nội địa, các đơn vị phục vụ mặt đất phối hợp bổ sung nhân lực tại các điểm khai báo y tế hỗ trợ hành khách, số lượng khách chưa khai báo đã giảm khá nhiều, ngày cao nhất chỉ có khoảng 200 - 400 khách.

Cũng theo Cảng HKQT Nội Bài, dự kiến lượng khách qua cảng dịp 30.4 - 1.5 đạt khoảng 75.000 lượt/ngày, tương đương 485 - 500 lượt chuyến mỗi ngày, tăng khoảng 25% so với hiện nay (mỗi ngày sân bay Nội Bài hiện đón khoảng gần 60.000 lượt khách với 400 lượt chuyến bay). Sản lượng chuyến bay nội địa đến thời điểm này đã phục hồi tương đối tốt, tương đương với mức đỉnh cao của năm 2019.

Khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành vào quý 1/2022 Ngày 19.4, Bộ GTVT, ACV đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ dự án sân bay Long Thành. Theo báo cáo của ACV, dự kiến đến tháng 9.2021 sẽ xây xong hàng rào và tháng 1.2022 sẽ rà phá xong bom mìn. Cũng theo ACV, trong quý 1/2022, sẽ khởi công nhà ga hành khách, đến quý 4/2022 khởi công hệ thống giao thông kết nối và công trình hạ tầng cảng hàng không. Các hạng mục như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ khác cũng sẽ được khởi công trong năm 2022. Đến quý 4/2025, giai đoạn 1 sân bay Long Thành sẽ hoàn thành có thể đưa vào khai thác. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết sẽ bàn giao toàn bộ diện tích 5.000 ha cho chủ đầu tư vào cuối tháng 6.2021. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, cho biết tiến độ giải ngân vốn của dự án còn chậm, mới được khoảng 8.000/22.000 tỉ đồng mà T.Ư đã bố trí trong giai đoạn 2018 - 2021. Lê Lâm

Để phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 cũng như mùa hè sắp tới, Cảng HKQT Nội Bài bố trí lực lượng an ninh hàng không phối hợp với Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài phân luồng giao thông, chống ùn tắc từ các luồng di chuyển của hành khách. Mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh hàng không; phân bổ đủ quầy làm thủ tục cho các hãng hàng không.

Nhà ga quốc nội T1 hiện có 102 quầy thủ tục, có khả năng phục vụ được đến 3.060 khách/giờ. Ngoài ra, nhà ga hành khách T1 còn 11 quầy thủ tục dự phòng tại khu vực sảnh E nhằm đảm bảo giải tỏa hành khách khi có nhu cầu.