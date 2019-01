Không lo thịt heo sốt giá dịp tết

Năm qua, giá thịt heo luôn ở mức cao, thậm chí có lúc các cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc điều tiết để tránh tình trạng bong bóng giá và tạo cơ hội cho thịt heo nhập khẩu xâm nhập mạnh vào thị trường nội địa. Thế nhưng đến nay, giá thịt heo nói riêng và thực phẩm nói chung khá ổn định do các loại thực phẩm chế biến sẵn, hàng tươi sống và rau quả về TP.HCM rất dồi dào. TP.HCM cũng đã chuẩn bị đủ nguồn hàng phục vụ Tết Kỷ Hợi.

Đặc biệt, mặt hàng quan trọng không thể thiếu trong dịp tết là thịt heo, nên thường tăng giá vào mùa tết. Tuy nhiên, hiện tại giá heo hơi ở khu vực miền Nam vẫn dao động trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg. Anh Như Hùng, chủ một trại chăn nuôi heo ở H.Củ Chi (TP.HCM), cho biết: Trước tết Tây mới xuất chuồng một lô hơn 30 con với giá 50.000 đồng/kg. Hiện anh còn một lô heo khác đang vào đợt xuất chuồng nhưng chưa vội bán vì đang đợi giá nhích lên thêm chút nữa.

“Gia đình tính đợi thêm một tuần, 10 ngày nữa mới bán. Cận tết thế nào cũng tăng lên 53.000 - 54.000 đồng/kg”, anh Như Hùng hy vọng. Theo nhiều hộ chăn nuôi heo ở Đồng Nai, giá heo hơi trong khoảng 2 - 3 tuần qua dao động ở biên độ hẹp, chỉ khoảng 1.000 - 2.000 đồng, quanh mốc 50.000 đồng/kg. Giá thịt heo ổn định vì hiện lượng heo trong các trang trại và trong dân còn khá nhiều. Thông thường, giá heo hơi do các công ty chế biến quyết định mà đến thời điểm này hầu như các doanh nghiệp đã chuẩn bị xong hàng tết. Một lý do nữa là heo cũng không xuất được qua Trung Quốc nên dự báo, giá cả ít có đột biến trong dịp tết sắp đến. Mức giá hiện nay cũng đảm bảo người chăn nuôi có lãi, nếu tăng giảm mạnh sẽ gây bất ổn thịt trường.

Theo ngành nông nghiệp năm 2018, chăn nuôi heo phát triển tốt. Sản lượng thịt đạt trên 3,81 triệu tấn, tăng 2,2% so với năm 2017. Giá heo hơi của VN hiện cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực nên ít có khả năng tăng thêm, ngoại trừ đột biến ở một vài nơi trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời điểm cận tết, do nhu cầu tăng đột biến, giá heo hơi có thể tăng thêm 2.000 - 3.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, sản lượng thịt gia cầm đạt khoảng 1,1 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm 2017; sản lượng trứng đạt khoảng 11,8 tỉ quả, tăng 11% so với năm 2017. Sản lượng các loại thịt trâu, bò, sữa đều tăng so với năm trước.