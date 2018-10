Không tăng giá dịch vụ tại sân bay dịp Tết

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng taxi được nhượng quyền khai thác tại cảng hàng không, sân bay phải có kế hoạch tăng số lượng taxi để phục vụ hành khách 24/24 giờ đối với các cảng hàng không có hoạt động bay 24/24 giờ.

Các hãng taxi và các công ty kinh doanh dịch vụ phi hàng không liên quan đến dịch vụ ăn uống phải cam kết không tăng giá phục vụ tại bất cứ khung giờ nào trong ngày dịp Tết Nguyên đán 2019.

Các hãng hàng không có trách nhiệm kịp thời thông tin và tăng cường phục vụ hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra an toàn tại các cảng hàng không có mật độ bay cao như Nội Bài, Vinh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cát Bi,... Đồng thời, bố trí đủ nhân sự hướng dẫn hành khách, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc phát sinh của hành khách liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng không trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Nhà chức trách hàng không cũng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có phương án bố trí nhân lực, thiết bị bảo đảm an ninh hàng không, biện pháp kiểm tra, giám sát an ninh hàng không phù hợp để giảm tối đa tình trạng hành khách bị nhỡ chuyến bay do ùn tắc tại điểm kiểm tra an ninh hàng không.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc cho các phương tiện đi/đến cảng hàng không, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tê Tân Sơn Nhất.