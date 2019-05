Không tăng 'trần' vé máy bay

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 17/2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đương bay nội địa. Theo đó, giá dịch vụ 1 chiều vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản tối đa như sau:

- Khoảng cách đường bay từ 500 km đến dưới 850 km: 2,2 triệu đồng/vé.

- Khoảng cách đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km: 2,79 triệu đồng/vé.

- Khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km: 3,2 triệu đồng/vé.

- Khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên: 3,750 triệu đồng/vé.

Giá vé chưa bao gồm: Thuế GTGT; Các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, bao gồm giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; Giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm. Giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu thị trường.