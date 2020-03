Ông Võ Khắc Én, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa, khẳng định không thể có giá tôm hùm 160.000 đồng/kg.

Thế nên, không thể có tôm hùm trong nước xuất đi với giả rẻ “bèo” như vậy được”, ông Én khẳng định.

Như vậy, tôm hùm ở đâu xuất đi Thái Lan với giá rẻ bèo như vậy? Ông Nguyễn Lý Trường An, chuyên gia xuất nhập khẩu, cho rằng không tạm nhập tái xuất thì chỉ có thể là tôm từ trong nước. Có thể do khai báo của DN xuất khẩu. Giá thực xuất khẩu tôm hùm xưa nay chưa bao giờ thấp như vậy. Hiện tôm hùm Việt Nam xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch nên giá khai báo thường không rõ ràng, dẫn đến giá thấp hơn nhiều so với giá thực tế là đối với hàng đi đường biên với Trung Quốc, Campuchia… Sang Thái Lan phải qua cảng, nên giá thấp có thể do thỏa thuận giữa hai bên. Phía nhập khẩu muốn có giá thấp thì đề nghị bên xuất khẩu khai thấp để họ đóng thuế nhập khẩu thấp hơn. Đây cũng là hành vi tiếp tay cho gian lận thương mại. Còn với DN kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất, giả sử tạm nhập tái xuất tôm hùm chẳng hạn, giá khai báo lúc tái xuất được phép cao hơn giá nhập chứ không thể thấp hơn. Như vậy, trong xuất khẩu nói chung, việc khai giá thấp không phản ánh đúng doanh thu của DN trong nước và nhà nước không quản lý đúng số liệu thực về nguồn tiền thu từ xuất khẩu của DN.