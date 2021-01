Không thể ép DN đầu tư nhà giá rẻ

Theo số liệu thống kê năm 2020 của Sở Xây dựng TP.HCM, tại TP.HCM đã có 31 dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai, với tổng số 16.895 căn nhà, giảm 30,4% so với năm 2019.

Để có nhà thương mại giá thấp, nhà nước cần phải bỏ vốn ra đầu tư để bán hoặc cho thuê với giá rẻ, không thể trông chờ hay “ép” DN làm, chỉ có thể khuyến khích họ làm bằng các chính sách. DN tốn nhiều tiền, tốn nhiều thời gian để có quỹ đất, nên chắc chắn họ phải đầu tư trung cao cấp để thu về lợi nhuận tốt hơn. Khi nhà nước có một quỹ nhà giá rẻ đủ lớn, kéo một lượng lớn khách hàng mua nhà thì các DN cũng phải buộc cơ cấu lại giá, cơ cấu lại sản phẩm để lôi kéo khách hàng. TS Huỳnh Phước Nghĩa

Trong đó, có 7.114 căn nhà thuộc phân khúc nhà ở cao cấp, chiếm tỷ lệ 42,1% và tăng 15,9% so với năm 2019; Phân khúc nhà ở trung cấp có 9.618 căn, chiếm tỷ lệ 56,9% và tăng 66,2% so với năm 2019. Trong khi đó, phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn, chỉ chiếm tỷ lệ 1%, giảm đến 98,6% so với năm 2019. Hiện thị trường thiếu nguồn cung loại hình nhà ở giá thấp , nhà ở xã hội, văn phòng kết hợp lưu trú…