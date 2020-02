Kiểm soát chặt giá khẩu trang, nước sát trùng

Chiều 31.1, trong quá trình đi thực tế, chúng tôi gặp khoảng 10 người nói tiếng Hoa đến các nhà thuốc trên địa bàn TP.HCM mua khẩu trang, nước rửa tay.

Ông Dương Văn Nhân - Giám đốc Trung tâm dược phẩm và trang thiết bị y tế (đường Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM), cho biết từ ngày mùng 4 tết đã nghe thông tin một khách hàng Trung Quốc có nhu cầu mua 7.000 hộp nhưng do đang kỳ nghỉ tết nên không biết họ có gom đủ số lượng này không.

Vị giám đốc này cho hay, các cửa hàng tại trung tâm chủ yếu là bán thuốc, còn khẩu trang, nước rửa tay chỉ là mặt hàng phụ nên khi nhu cầu thị trường tăng, nhiều người dân vào các cửa hàng mua không có lại nghĩ cháy hàng. Do khẩu trang , nước rửa tay không nằm trong những mặt hàng kiểm soát giá, hơn nữa các cửa hàng bên ngoài trung tâm bán nên dù biết giá tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường, cũng không thể quản lý. “Chúng tôi có báo cho phía công an địa phương hỗ trợ trung tâm để tránh gây ùn tắc hoặc mất trật tự phía trước trung tâm. Hiện nay số lượng cửa hàng trong trung tâm mới mở cửa 65% và dự kiến đầu tuần sau các cửa hàng sẽ đi vào hoạt động 100% nên khả năng ùn tắc phía trước sẽ còn tiếp diễn khi tình trạng gom hàng, nhất là những người Trung Quốc, còn diễn ra”, ông Dương Văn Nhân cho hay.