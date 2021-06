Kiến nghị đưa nhóm hàng kiểm dịch làm thủ tục một cửa

Theo công văn góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng Dự thảo ngày 4.6 đã tiếp thu được hầu hết những cải cách tích cực, hiệu quả trong Nghị định số 15/2018 quy định chi tiết thi hành luật An toàn thực phẩm, đặc biệt là danh mục hàng hóa miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) nhập khẩu. Nhưng VASEP cũng đề nghị Chính phủ và các bộ ngành xem xét đưa vào Dự thảo Nghị định quy định những sản phẩm thực phẩm đang phải kiểm dịch và những thực phẩm vừa phải kiểm tra ATTP, vừa kiểm dịch cũng được làm thủ tục hoàn chỉnh trên hệ thống một cửa quốc gia. Hiện nay, những sản phẩm này phải làm thủ tục 2 cửa, vừa nộp trên hệ thống một cửa, vừa nộp hồ sơ giấy như hiện nay.