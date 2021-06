Đến năm 2030 phải đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia

Cụ thể, theo Cục Quản lý tài nguyên nước, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nước ngầm, nước mặt diễn biến ngày càng sâu sắc thì Đề án sẽ tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia. Đến năm 2030, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tối đa và sớm nhất các mục tiêu đặt ra, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia gắn với phát triển bền vững kinh tế - xã hội, môi trường.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước; tăng cường hợp tác, quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ tài nguyên nước liên quốc gia...

Duy trì vận hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá an ninh tài nguyên nước quốc gia và một số lưu vực sông quan trọng đáp ứng mục tiêu Chính phủ số. Nâng chỉ số an ninh tài nguyên nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh tài nguyên nước hiệu quả trong khu vực.

Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đề xuất điều hoà, phân bổ nguồn nước hiệu quả theo các kịch bản đảm bảo số lượng, chất lượng nước đáp ứng đủ nhu cầu an ninh nguồn nước quốc gia.