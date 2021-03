Hơn 300 học sinh và người dân ngộ độc nghi do nguồn nước nhiễm bẩn

Ngày 20.3, UBND H.Tây Sơn ( Bình Định ) cho biết từ ngày 17 - 19.3 có hơn 300 học sinh và người dân 2 xã Bình Tường và Vĩnh An (H.Tây Sơn) cùng lúc có các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, đau đầu; một số trường hợp phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Tây Sơn. Trong đó, ở xã Bình Tường ghi nhận trên 300 trường hợp, nhiều nhất là các em học sinh tiểu học và THCS; còn ở xã Vĩnh An có hơn 30 người lớn và học sinh có các biểu hiện trên. Người dân ở 2 xã này đều sử dụng nguồn nước từ suối Nước Gộp (ở xã Vĩnh An).