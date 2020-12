Hà Nội xử lý nghiêm xe vi phạm vệ sinh môi trường dịp tết 2021

Bên cạnh đó kiểm tra, xử lý các xe chở bê tông thương phẩm hoạt động trên các tuyến đường vi phạm thời gian, tuyến đường; phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị... Tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ trái quy định, các điểm trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe không phép, sai phép; xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh bày bán hàng, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, để trái phép phế thải xây dựng, chất thải… gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.