Nguồn nước bị hạn chế do biến đổi khí hậu

Tại Diễn đàn “Tạo điều kiện đổi mới sáng tạo để đạt được an toàn nước” trong chương trình sự kiện Tuần lễ ngành nước Việt Nam - Úc 2021 do Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội nước Úc (AWA) tổ chức, các chuyên gia trong ngành nước đã khuyến cáo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về nước cần đổi mới quy trình vận hành, tăng cường áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng nước sạch cũng như đảm bảo an toàn an ninh nguồn nước