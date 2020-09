Lại bùng nổ đầu tư điện mặt trời

Trong khi đó, tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh, công suất ĐMT cũng chỉ dừng lại con số 850 MW vào năm 2020, 4.000 MW vào năm 2025 và khoảng 12.000 MW vào năm 2023. Thế nhưng, thực tế đến nay công suất bổ sung quy hoạch đã lên 10.300 MW, cao gấp 12 lần so quy hoạch và công suất được đưa vào vận hành 5.000 MW cũng cao gấp gần 6 lần so quy hoạch. Số lượng và công suất các dự án ĐMT được các địa phương đề nghị bổ sung quy hoạch trong thời gian qua theo đánh giá của Bộ Công thương là “rất lớn”, lên đến 25.000 MW với ĐMT và 45.000 MW với điện gió.

Tình trạng bùng nổ các dự án ĐMT đã được cảnh báo từ lâu nay, khi các nhà chạy đua hoàn thành dự án trước ngày 31.12 năm nay để hưởng mức giá ĐMT bán ra có thời hạn 20 năm cao hơn so với mức giá mới ban hành sau này. Chuyên gia năng lượng tái tạo, TS Trần Văn Bình, cho rằng việc đua nhau làm ĐMT trong khi hạ tầng truyền tải không “đua” kịp khiến công suất thấp, gây lãng phí rất lớn. “Cần có quy hoạch bài bản hơn cho phát triển năng lượng bởi thực tế riêng công suất ĐMT (chưa tính điện gió) cao gấp mấy lần so với năng lực đã được quy hoạch trước đây. Trong tương lai gần, việc bùng nổ các dự án ĐMT sẽ gây quá tải cục bộ cho nhiều dự án khi đưa vào vận hành”, TS Bình cho biết.

PGS-TS Trần Đình Long, Viện trưởng Viện Điện lực VN, cho rằng việc liên tục điều chỉnh bổ sung dự án ĐMT vào quy hoạch là bình thường bởi khi xây dựng quy hoạch, có những điều khó lường được trước nhu cầu và xu hướng của thế giới . Lý giải việc “quá tải” các dự án ĐMT, PGS-TS Trần Đình Long nói rằng chủ yếu do các hộ gia đình sử dụng là chính. “Giá điện tính theo bậc khiến các hộ gia đình sử dụng điện phải trả đến bậc cao nhất có giá chênh lệch so với giá bình quân rất lớn, nên lắp được ĐMT sử dụng là rất hiệu quả. Việc lắp ĐMT không ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, sinh hoạt trong gia đình, thời gian lắp ráp ngắn gọn, vật tư nay rẻ hơn trước nhiều nên gia tăng làm ĐMT là điều dễ hiểu. Với các nhà đầu tư, hiện giá ĐMT mua mới là 8,38 UScent/kWh thấp hơn mức giá cũ nhưng vẫn cực kỳ “hấp dẫn”. So với mức thu hồi vốn bình quân một dự án đầu tư điện khoảng 7 - 8 năm được cho là hợp lý thì dự án ĐMT chỉ cần 5 - 6 năm đã thu hồi vốn, cho dù dự án đầu tư hàng trăm tỉ đồng”, ông nói.