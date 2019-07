Lãi suất huy động tăng kéo lãi vay tăng

Ngày 25.7, ghé một điểm giao dịch của Ngân hàng (NH) TMCP Việt Á (Viet A Bank) trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM, theo hướng dẫn của nhân viên tại đây, mức lãi suất (LS) 9,1%/năm áp dụng cho chương trình chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 24 tháng, trả lãi sau. Còn nếu khách nhận lãi hằng tháng thì được tính ở mức 8,38%/năm. Ngoài ra, NH này áp dụng mức LS khá cao đối với chương trình “Gắn kết dài, ưu đãi lớn”. Cụ thể số tiền gửi dưới 5 tỉ đồng có lãi suất từ 8,4 - 8,95%/năm tùy theo kỳ hạn từ 9 - 18 tháng; số tiền trên 5 tỉ đồng có lãi từ 8,45 - 9%/năm. Đối với chương trình “Đặc quyền 16+”, LS huy động lên 8,85%/năm khi khách gửi tiền 16 tháng.

Mức LS các nhà băng trả cho người gửi tiền từ 8 - 9%/năm đã dần trở nên phổ biến. Tại NH Bản Việt, TPBank, VIB, mức cao nhất là 8,6%/năm, Eximbank là 8,4%/năm, SCB là 8,55%/năm...

Thông thường, các "anh cả" trong hệ thống luôn đứng ngoài cuộc đua LS nhưng gần đây, NH TMCP Công thương VN (VietinBank) đã công bố phát hành trái phiếu huy động với mức LS lên 8,2%/năm cho toàn bộ kỳ hạn 15 năm. Dù vốn huy động đợt phát hành trái phiếu lần này của VietinBank không lớn, chỉ 50 tỉ đồng nhưng cũng khiến thị trường giật mình bởi trong hệ thống các NH cổ phần có vốn nhà nước chi phối hiện nay gần như chưa có mức LS huy động tiền đồng nào vượt 8%/năm.

Trái ngược với việc các loại chi phí ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, khối NH lại báo cáo lợi nhuận tăng vọt, như Vietcombank công bố đạt mức lãi trước thuế kỷ lục hơn 11.300 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng kinh doanh chính của NH đều tăng trưởng mạnh. Trong đó thu nhập lãi thuần đạt 17.078 tỉ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước hay lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng gần 24% đạt 2.145 tỉ đồng. Hay LienVietPostBank cũng đạt lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm nay là 1.117 tỉ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 27,7% lên gần 2.965 tỉ đồng, tăng 27,7% và nguồn thu nhập này đang đóng góp khoảng 95% cho tổng thu nhập hoạt động của nhà băng này. VIB cũng báo lãi trước thuế là 1.825,5 tỉ đồng, tăng đến 60% so với 6 tháng đầu năm trước, trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.912 tỉ đồng, tăng 29% và lãi từ hoạt động dịch vụ tăng đột biến 142% đạt 764 tỉ đồng...