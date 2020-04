Lãi vay thấp, người vay vẫn thờ ơ

NH Sacombank cũng đang có chương trình vay với LS hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng sở hữu thẻ tín dụng cá nhân hoặc sổ tiết kiệm và thẻ thanh toán tại Sacombank đăng ký vay thành công trên ứng dụng, khoản vay sẽ được giải ngân vào tài khoản Sacombank Pay. Số tiền vay tối thiểu là 6, 12 và 24 triệu đồng tương ứng với kỳ hạn trả góp 6, 12 và 24 tháng với LS 0,65%/tháng thế chấp sổ tiết kiệm và 0,84%/tháng đối với khách hàng vay theo hình thức thẻ tín dụng. Hạn mức vay tối đa 90% hạn mức thẻ tín dụng hoặc tỷ lệ vay theo sổ tiết kiệm và lên đến 100 triệu đồng. Mặc dù LS vay khá thấp nhưng phía Sacombank cho hay khách hàng cũng “liệu cơm gắp mắm” trong giai đoạn này khi nhu cầu mua sắm tiêu dùng giảm nên giải ngân không như dự kiến.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM, thừa nhận từ sau tết đến nay, các cá nhân vay sửa chữa nhà cửa, mua nhà giảm hẳn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với vay mua nhà của cá nhân chỉ còn 0,42%, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng 1,6%.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng NH Nhà nước, cho biết tính đến giữa tháng 4 , tăng trưởng tín dụng của cả nước còn khoảng 0,8% (giảm 0,5% so với thời điểm cuối tháng 3), tăng khoảng 180.000 tỉ đồng so với đầu năm. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh giảm, các cá nhân cũng không có nhu cầu vay tiêu dùng, mua xe, mua nhà vào thời điểm hiện nay... Các NH đang tập trung cơ cấu nợ cho DN. Đối với cho vay mới, nhu cầu vay tập trung vào các DN lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (tăng 1%), cho vay lĩnh vực nông nghiệp chỉ tăng 0,3%, trong khi dư nợ nhiều ngành như thương mại - dịch vụ - du lịch, tiêu dùng... đều giảm mạnh. Nhu cầu vay vốn của khối DN nhỏ và vừa cũng giảm hơn 1%. Mặt bằng LS đang ở mức rất thấp, vấn đề là khách hàng có phương án khả thi hay không mà thôi.