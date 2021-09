Lô thanh long xuất Trung Quốc nghi nhiễm Covid-19 đã âm tính trở lại

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, vì sao mã vùng trồng, mã đóng gói lại do phía Trung Quốc cấp cho doanh nghiệp ở VN? Bà N.N.H., chủ một cơ sở chuyên xuất thanh long đi Trung Quốc ở H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, đây là “quy định” của phía thương buôn Trung Quốc từ nhiều năm nay tại các cơ sở thu mua thanh long Bình Thuận. “Cơ sở của tôi có mã đóng gói riêng, nhưng họ bảo là mã đóng gói bao bì của tôi không ăn hàng, tức là mã đóng gói đó khó bán ở bên đó. Họ gửi mã gì thì mình in mã đó trên bao bì rồi xuất, nếu không đúng mã họ cung cấp thì xuất hàng sang tới nơi họ cũng trả lại. Do vậy, có khi thanh long của mình, nhưng họ cung cấp mã trồng, mã đóng gói ở tận đâu đâu mình cũng phải in để bán được hàng”- bà N.N.H chia sẻ.