Lợi nhuận 'bốc hơi' hàng trăm tỉ đồng sau khi kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi soát xét của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) công bố doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 50.914 tỉ đồng, giảm gần 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 704 tỉ đồng, giảm mạnh đến 80% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đã “bốc hơi” 173,4 tỉ đồng so với báo cáo của công ty đưa ra trước đó. BSR lý giải sự chênh lệch này là do việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau soát xét tăng 119,7 tỉ đồng bởi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (dầu thô, thành phẩm) tại thời điểm kiểm toán thấp hơn so với thời điểm công ty tự lập báo cáo. Ngoài ra, một số chi phí của tháng 6.2017 nhưng nhận được hồ sơ sau ngày chốt số liệu báo cáo trước soát xét dẫn đến ghi nhận thiếu chi phí.

Tương tự, Công ty cổ phần Kosy (KOS) cũng phải giải trình về việc lợi nhuận sau thuế khi soát xét giảm hơn 25% so với công bố trước đó. Cụ thể, sau khi công ty kiểm toán soát xét, lợi nhuận sau thuế của KOS từ mức 17,9 tỉ đồng xuống còn 13,4 tỉ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước trong khi doanh thu không có nhiều thay đổi so với con số tự công bố. Nguyên nhân sụt giảm do các loại chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp bị điều chỉnh tăng. Bên cạnh đó, công ty thực hiện trích thêm thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong 6 tháng đầu năm.

Hay Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) cũng công bố giảm 17,3 tỉ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay trong Báo cáo tài chính công ty mẹ sau soát xét. Sự chênh lệch đến từ việc trích bổ sung một số khoản dự phòng liên quan đến công nợ theo quy định.