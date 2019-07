Lợi nhuận công ty dầu khí bay hơi theo giá dầu

Sau khi quý 1 đạt lợi nhuận cao vì giá dầu hồi phục, kết quả kinh doanh các công ty trong ngành này sang quý 2 lại sụt giảm . Cụ thể như Tổng công ty Dầu Việt Nam (OIL) cho biết doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 35.816 tỉ đồng, bằng 73,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 170 tỉ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là tình hình thị trường khó khăn trong quý 2 vừa qua.

Tương tự, Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2019 với doanh thu và lợi nhuận biến động trái chiều so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu thuần quý 2 đạt 20.353 tỉ đồng, tăng nhẹ 1,62% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 5%, còn 3.057 tỉ đồng.

Theo công ty, việc lợi nhuận trong kỳ sụt giảm so với cùng kỳ năm trước bởi giá dầu bình quân quý 2/2019 chỉ còn 68,82 USD/thùng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện trích quỹ thu dọn mỏ với số tiền 390 tỉ đồng bắt đầu từ quý 2/2019. Tuy nhiên tính chung 6 tháng đầu năm, GAS đạt doanh thu 38.992 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.120 tỉ đồng lợi, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm 2019 đến nay, dầu khí là nhóm cổ phiếu ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất, bình quân đạt 20 - 30% và là nhóm được đánh giá có sức hút với dòng tiền. Các cổ phiếu như GAS, PVD, OIL, PVS, PLX… đều tăng giá khá mạnh. Nhưng với việc công bố lợi nhuận sụt giảm đang khiến cổ phiếu ngành dầu khí hạ nhiệt.