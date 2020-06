Long An có thêm một cụm công nghiệp được khởi công

Ngày 27.6, Công ty TNHH Hải Sơn đã khởi công cụm công nghiệp Hải Sơn – Đức Hòa Đông với quy mô khoảng 261 ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện cụm công nghiệp này đang làm thủ tục chuyển từ cụm công nghiệp lên khu công nghiệp.

Trong năm 2019, cụm công nghiệp này đã thu hút được 45 doanh nghiệp đầu tư với diện tích 40 ha. Trong 2 tháng qua, sau khi Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19, cụm công nghiệp Hải Sơn đã thu hút được 10 doanh nghiệp, với diện tích khoảng 12 ha. Như vậy, tổng diện tích thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Hải Sơn đến thời điểm hiện nay khoảng 52 ha, với 55 doanh nghiệp, đạt doanh thu khoảng 1.500 tỉ đồng.

Ông Trịnh Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Sơn, cho biết đến nay tổng diện tích của khu công nghiệp Hải Sơn khoảng 1.800 ha, gồm các khu công nghiệp Hải Sơn, khu công nghiệp Xuyên Á, cụm công nghiệp Hải Sơn – Long Thượng… Đến nay, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp của Công ty Hải Sơn đã hút được hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ký kết hợp đồng ghi nhớ thuê lại quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Hải Sơn - Đức Hòa Đông Ảnh: Đình Sơn

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý chủ đầu tư ngoài xây dựng hạ tầng đồng bộ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, cần phải quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Bởi nếu không quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thì sẽ khó thu hút được các doanh nghiệp công nghệ cao tới đầu tư khi nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp này là rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết cụm công nghiệp Hải Sơn là khu, cụm công nghiệp thứ 5 của tỉnh Long An khởi công sau dịch Covid-19, trước đó là các khu công nghiệp Silico - Đức Hòa 3, Việt Phát, An Nhựt Tân và IDICO Hựu Thạnh.

Đến nay, tỉnh Long An có 32 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp đã được khởi công xây dựng, với diện tích hơn 15.000 ha. Trong số đó, chính thức đi vào hoạt động có 16 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp.

Tại buổi lễ khởi công, Công ty TNHH Hải Sơn đã ký kết hợp đồng ghi nhớ thuê đất và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp, đồng thời trao tặng tỉnh Long An 40 căn nhà tình nghĩa trị giá 2,4 tỉ đồng và 2 cây cầu nông thôn trị giá 3,5 tỉ đồng.