Long An dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong quý 1

Ngày 17.4, ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở KH-ĐT Long An, cho biết theo công bố của Bộ KH-ĐT, trong quý 1/2021, Long An là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với gần 3,2 tỉ USD, chiếm gần 32% tổng vốn FDI trong thời gian này của cả nước (10,13 tỉ USD).

Trong tổng vốn FDI đăng ký vào Long An thì dự án (DA) Nhà máy điện khí LNG Long An I và II có vốn đăng ký lớn nhất với hơn 3,1 tỉ USD. Ngoài DA này, trong quý 1/2021, tỉnh còn cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 DA mới và thêm 6 DA tăng vốn thuộc khu vực FDI. Đến nay, Long An có 1.111 DA FDI với tổng vốn đăng ký hơn 9,17 tỉ USD; trong đó có 588 DA hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3,624 tỉ USD, đạt 39,4% tổng vốn đăng ký.