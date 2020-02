Long An đang tồn đọng 30.000 tấn thanh long

Thông tin trên được lãnh đạo tỉnh Long An báo cáo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chiều qua (11.2) tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ NN-PTNT với các doanh nghiệp và tỉnh Long An. Báo cáo của tỉnh Long An, toàn tỉnh hiện có 11.825,7 ha trồng thanh long , trong đó diện tích cho trái khoảng 9.586,2 ha, năng suất 321,5 tạ/ha, sản lượng 317.932 tấn, tập trung chủ yếu tại huyện Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức, Thủ Thừa, TP.Tân An...