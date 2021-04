Lotteria Việt Nam khẳng định không đóng cửa tại Việt Nam

Không những thế, vị này khẳng định Lotteria Việt Nam vẫn đầu tư và tiếp tục mở rộng tại Việt Nam. “Chuỗi cửa hàng của Lotteria tại Indonesia dừng hoạt động là đúng, nhưng từ đây suy ra là ở Việt Nam cũng ngưng luôn là không phải”, vị này khẳng định và cung cấp thêm thông tin: Kế hoạch của Lotteria Việt Nam trong thời gian tới là sẽ đầu tư một nhà máy tại Khu công nghiệp Long Hậu (tỉnh Long An). Bên cạnh đó, trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục mở thêm 10 cửa hàng mới nữa tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, bản tin trên trang The Korea Times ngày 16.4 với tựa đề Tập đoàn Lotte sẽ rút khỏi mảng thức ăn ở khu vực Đông Nam Á cho biết đơn vị kinh doanh nhà hàng của Tập đoàn Lotte là Lotte GRS đã ngừng hoạt động chuỗi thức ăn nhanh Lotteria ở Indonesia kể từ năm ngoái. Trong khi đó, nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm của Tập đoàn Lotte tại Việt Nam, được thành lập vào đầu năm 2020 nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của Lotte GRS tại các nước Đông Nam Á lân cận, cũng đang trong quá trình đóng cửa.

Theo Lotte GRS và Lotte Holdings, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , nhiều cửa hàng ở Indonesia phải đóng cửa. Văn phòng ở nước ngoài của Lotte GRS tại Indonesia đang được thanh lý.

Hiện Lotte GRS điều hành hai chi nhánh ở nước ngoài của Lotteria ở thị trường Indonesia và Việt Nam. Tại Việt Nam, các cửa hàng nhượng quyền của Lotteria cũng phải ngừng hoạt động, trụ sở chính của hãng ở Seoul đang được xem xét đóng cửa trong năm nay.

Về thông tin trên, đại diện Lotteria tại Việt Nam cho biết đang làm việc với công ty mẹ ở Hàn Quốc để làm rõ hơn chiến lược mới của tập đoàn.

Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của Tập đoàn Lotte. Vào thị trường Việt Nam đã 23 năm, từ năm 1998 đến nay, Lotteria đã kịp mở hơn 260 cửa hàng tại Việt Nam. Hiện thương hiệu thức ăn nhanh này đang nằm trong top chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh phát triển tốt nhất và mở rộng phủ khắp nhất tại Việt Nam. Thế nhưng, năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, chuỗi cửa hàng Lotteria ở Việt Nam đã “không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào cho Lotte GRS”. Bài báo trên The Korea Times cho biết, đầu năm 2020, giá trị sổ sách của Lotteria Việt Nam ở mức 26,8 tỉ won (tương đương 553 tỉ đồng), tuy nhiên con số này đã giảm xuống còn 15,6 tỉ won (tương đương 322 tỉ đồng) do hoạt động thua lỗ 11,2 tỉ won (tương đương 231 tỉ đồng). Khoản lỗ ròng đã vượt 10 tỉ won (206 tỉ đồng) trong vòng 1 năm.