Lừa đảo gia tăng những ngày sát tết

Khi khách hàng mở tệp tin đính kèm, mã độc sẽ tự động được cài vào máy tính hoặc điện thoại di động, từ đó có khả năng đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Techcombank đánh giá, đây không phải là hiện tượng lừa đảo mới. Hiện tại, với các bước xác nhận thông tin nhiều lớp của Techcombank, việc lừa đảo này không dễ dàng có thể đánh cắp được tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu thanh toán, mua sắm tăng cao, việc kẻ gian sử dụng tên Techcombank làm tên email có thể khiến khách hàng hiểu lầm, dẫn tới cung cấp thông tin cá nhân, có thể bị khai thác cho mục đích xấu.

Trước đó, Vietcombank và một số ngân hàng khác cũng liên tục cảnh báo, hiện là thời điểm khách hàng có nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến, nhất là các giao dịch mua sắm trực tuyến nên các thủ đoạn lừa đảo cũng gia tăng.

Bên cạnh việc đánh cắp tài khoản ngân hàng, lừa chuyển tiền…, kẻ gian cũng lôi kéo đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo. Mới đây, ngày 31.1, Công an TP.Đà Nẵng phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo. Cụ thể, đối tượng tự xưng là người thành đạt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore kết bạn qua mạng xã hội và mời bị hại lập tài khoản sàn tiền ảo Binance, dùng tiền đồng mua tiền ảo USDT và chuyển USDT sang sàn SGX để được trả lãi đến 17 - 18%. Sau những lần đầu nhận lãi đều đặn, nạn nhân bị dụ nạp thêm tiền và bị chiếm đoạt toàn bộ tài khoản.

Theo ông Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, càng gần đến tết nhu cầu về hàng hóa của người dân sẽ gia tăng. Vì vậy, đây là thời điểm cho các loại hàng nhái, hàng dỏm xuất hiện nhiều. Dù cơ quan QLTT đã tăng cường kiểm tra nhưng rất khó để ngăn chặn hết hàng hóa dỏm. Do đó bản thân người tiêu dùng cũng cẩn thận, lựa chọn địa chỉ mua sắm có uy tín lâu năm, không chạy theo trào lưu “săn” sản phẩm độc lạ hay giá rẻ khó ngờ.

Hay vào ngày 1.2, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phá thành công chuyên án 121L bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 5 đối tượng bị bắt quả tang tại quán internet đã giả mạo là công ty tài chính để đăng bài cho vay tiền. Sau khi người có nhu cầu vay liên hệ, chúng yêu cầu bị hại cung cấp CMND và sổ hộ khẩu, số điện thoại. Lấy được thông tin, nhóm này gọi điện và yêu cầu bị hại chuyển trước tiền để thực hiện các thủ tục cho vay. Số tiền này, chúng rút trực tiếp hoặc thông qua tài khoản của đại lý Game Bum86.com để nhận tiền trong game rồi quy đổi thành tiền mặt. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm người dân trên toàn quốc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng…