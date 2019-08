Lực mua vàng tăng mạnh

Đây là nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng trở lại mức 1.522 USD/ounce vào ngày 15.8, tăng 17 USD/ounce so với chiều 14.8. Vàng trong nước quay lại mức giá 42 triệu đồng mỗi lượng sau khi tăng 450.000 đồng. Giá mua vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC lên 41,65 triệu đồng/lượng, bán ra 42,05 - 42,07 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji đẩy giá bán vàng miếng tại Hà Nội lên 42,3 triệu đồng/lượng (mức cao nhất trên thị trường sáng 15.8), mua vào 41,75 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 15.8 do Ngân hàng Nhà nước công bố đảo chiều so với ngày 14.8, giảm 6 đồng một USD , còn 23.115 đồng. Các ngân hàng thương mại ổn định ở mức 23.150 - 23.270 đồng/USD ở chiều mua vào - bán ra. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm nhẹ ở chiều mua vào 10 đồng, còn 23.190 đồng/USD, giữ giá bán ra ở mức 23.210 đồng/USD.